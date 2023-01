POL-MK: Unfallfahrer rammt Streifenwagen

Lüdenscheid (ots) - Am Dienstagabend brannte, gegen 23:30 Uhr, im Bereich Honseler Straße/Reinerzer Ring ein aufgestellter Papiercontainer am Straßenrand. Durch die Feuerwehr wurde der Brand nachfolgend gelöscht. Durch die Flammen entstand an dem Container selbst sowie an zwei weiteren Containern ein Gesamtschaden in einem niedrigen vierstelligen Bereich. ...

