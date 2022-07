POL-HF: Täter scheitern an Fensterscheibe- Flucht mit Roller

Enger (ots) - (sls) In der Nacht zu Donnerstag (21.7.) betraten unbekannte Täter ein Gelände eines Gartencenters an der Bünder Straße in Enger. Um anschließend in das anliegende Gebäude zu gelangen, brachen die Unbekannten ein Vorhängeschloss auf. In einem Büroraum wurde aus einem Aktenschrank durch die Täter Bargeld in vierstelliger Höhe mitgenommen. Das Diebesgut befand sich in Geldkassetten und Münzbrettern. ...

mehr