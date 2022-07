Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gartencenter- Unbekannte entwenden Bargeld

Enger (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (21.7.) betraten unbekannte Täter ein Gelände eines Gartencenters an der Bünder Straße in Enger. Um anschließend in das anliegende Gebäude zu gelangen, brachen die Unbekannten ein Vorhängeschloss auf. In einem Büroraum wurde aus einem Aktenschrank durch die Täter Bargeld in vierstelliger Höhe mitgenommen. Das Diebesgut befand sich in Geldkassetten und Münzbrettern. Ohne weiteres Diebesgut flüchteten die Täter durch die Zugangstür in unbekannte Richtung. Am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr stellte der Inhaber des Geschäftes dann den Einbruch fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen und Spurensuche aufgenommen und bittet um weitere Hinweise. Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Herford zu melden. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 05221-8880.

