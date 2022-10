POL-NB: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Groß Plasten (ots) - Zu zwei Einbruchsdiebstählen und einem versuchten Einbruch kam es am vergangenen Wochenende in 17192 Groß Plasten. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 30.09.2022, 15:00 Uhr bis zum 01.10.2022, 16:30 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in Groß Plasten, Neue Straße. Diese wurden durch die unbekannten Täter durchsucht. Eine ...

