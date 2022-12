POL-F: 221216 - 1444 Frankfurt-Schwanheim: Bezug zur Vermisstenmeldung Nr. 1437 vom 15. Dezember 2022 - Vermisster zurück

Frankfurt (ots) - (th) Am Donnerstagnachmittag (15. Dezember 2022) kam es in einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufscenter MyZeil zu einem Diebstahl und im Anschluss zu einer Auseinandersetzung mit dem Ladendetektiv. Ein 29-Jähriger entfernte mittels einer Nagelschere die Etiketten an mehreren Kleidungsstücken, steckte diese in seinen Rucksack und verließ das ...

