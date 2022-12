Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221216 - 1443 Frankfurt-Innenstadt: Tätlicher Angriff nach Diebstahl

Frankfurt (ots)

(th) Am Donnerstagnachmittag (15. Dezember 2022) kam es in einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufscenter MyZeil zu einem Diebstahl und im Anschluss zu einer Auseinandersetzung mit dem Ladendetektiv.

Ein 29-Jähriger entfernte mittels einer Nagelschere die Etiketten an mehreren Kleidungsstücken, steckte diese in seinen Rucksack und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv bemerkte dies und folgte dem Beschuldigten. Als er ihn im Bereich des Eschenheimer Tors einholte und ihn ansprach, schlug der Beschuldigte ihm unvermittelt mit der Faust gegen die Schläfe. Im anschließenden Gerangel eilten dem Ladendetektiv zwei in der Nähe befindliche Sicherheitsmitarbeiter zur Hilfe, so dass der Täter überwältigt und zum Bekleidungsgeschäft zurückgebracht werden konnte. Dort wurden insgesamt Waren im Wert von ca. 650 Euro bei dem Beschuldigten aufgefunden. Darüber hinaus Waren, die er offenbar bereits zuvor in anderen Geschäften entwendet hatte.

Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm den Mann fest und verbrachte ihn zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Auf dem Weg zum Auto wehrte sich der Beschuldigte lautstark gegen die Festnahme und trat dabei noch nach einem Polizeibeamten. Er muss sich nun wegen des räuberischen Diebstahls sowie des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

