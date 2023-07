Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand an einem Nissan, mit dem ein 19-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr von der Landesstraße zwischen Hüffenhardt und Asbach abgekommen war. Der Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Am linken Fahrbahnrand überschlug sich der Pkw einmal, bevor er auf der Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kleinwagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Walldürn: Dieselkraftstoff gestohlen

Dieselkraftstoff im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus den Dieseltanks zweier Baumaschinen, die auf einer Baustelle im Birkenbüschleinweg in Walldürn abgestellt waren. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils der Tankdeckel geöffnet und der Kraftstoff abgepumpt. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise auf die Unbekannten geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn melden.

Walldürn: Diebstahl aus Fahrzeug

Bereits am Donnerstag letzter Woche, gegen 20 Uhr, wurde aus einem auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Otto-Hahn-Straße in Walldürn abgestellten schwarzen Seat ein Geldbeutel mit Bargeld, Personaldokumenten und diversen Karten gestohlen. Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen des Vorfalls und hofft, dass Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Wertgegenstände eingehen. Das Polizeirevier Buchen ist unter der Rufnummer 06281 9040 erreichbar.

Seckach: Automatenknacker gesucht

Gleich mehrfach versuchten zwei Unbekannte zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, gegen 00.30 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Heinrich-Magnani-Straße in Seckach aufzubrechen. Beim ersten Versuch, gegen 23 Uhr, als eine der Person sich an dem Gerät zu schaffen machte und die andere in einem Fahrzeug wartete, wurden die beiden von einer Frau gestört, die Zigaretten holte. Gegen Mitternacht versuchten es die beiden erneut, dieses Mal mit einer Säge. Sie ließen von dem Versuch ab, nachdem eine Zeugin auf sich aufmerksam machte. Während des dritten Versuches, als die Unbekannten erneut mit einer Säge vorgingen, wurde die Polizei alarmiert. Diese traf ein, kurz nachdem die beiden Personen mit einem Fahrzeug, vermutlich einem dunklen Opel Corsa älteren Baujahres, geflüchtet waren. Der Polizeiposten Adelsheim sucht nun nach Zeugen. Unter anderem nach der Frau, die gegen 23 Uhr Zigaretten an dem Automaten geholt hat sowie nach Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Personen, eine davon männlich, jung und von größerer Statur, geben können. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 06291 6488770 erreichbar.

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ohne sich um den von ihr verursachten Sachschaden zu kümmern, entfernt sich eine bislang unbekannte Person am Mittwoch, zwischen 10.10 Uhr und 10.30 Uhr von einer Unfallstelle auf dem Musterplatz in Buchen. Ein Mann hatte dort kurzzeitig seinen Ford Kuga abgestellt und musste bei seiner Rückkehr zu dem Wagen feststellen, dass dieser am linken Heck stark beschädigt war. Eine unbekannte Person war gegen den Ford gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Buchen hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06281 9040 um sachdienliche Hinwiese.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell