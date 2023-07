Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: Zwei Unfälle verursacht und geflüchtet

Ein unbekannter Skoda-Lenker kolliderte am Donnerstag mit einem Opel und einer Mauer in Eppingen. Die Person stieß gegen 3.45 Uhr mit dem nicht zugelassenen Skoda Oktavia zunächst mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa in der Kaltenbergstraße zusammen. Kurz danach verursachte sie einen weiteren Unfall und kollidierte mit einer Mauer. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60590 entgegen.

Eppingen-Mühlbach: Scheiben an Hallenbad und Grundschule beschädigt

Sechs Scheiben eines Gebäudes in Eppingen-Mühlbach beschädigten Unbekannte am Anfang der Woche. Der oder die Täter warfen zwischen Montag gegen 13 Uhr und Mittwoch gegen 8 Uhr vermutlich Schottersteine gegen die Scheiben des Hallenbad- und Grundschulkomplexes in der Hauptstraße. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Weinsberg: Zwei Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitten zwei Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwochabend bei Weinsberg. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Fahrer waren gegen 22.40 Uhr auf der Landesstraße 1036 von Eberstadt in Richtung Weinsberg unterwegs. An der Einmündung in Richtung Wimmental wollte der ältere der beiden mit seinem Leichtkraftrad nach links abbiegen. Dies bemerkte der 16-Jährige wohl zu spät und kollidierte seitlich mit diesem. Die beiden Jugendlichen kamen zu Fall und wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den Leichtkrafträdern entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Ilsfeld: 20.000 Euro Schaden nach Unfall

Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte eine 46-Jährige am Mittwochnachmittag mit ihrem Volvo mit einem Lkw und einer Hausfassade in Ilsfeld. Die Frau fuhr gegen 15 Uhr auf der König-Wilhelm-Straße, als sie rechts mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abkam und zunächst mit dem am Straßenrand geparkten Lkw zusammenstieß. Danach rollte der Volvo noch mehrere Meter weiter nach vorne und kollidierte mit der Fassade eines Imbisses. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt.

Lauffen: Nach Fahrradsturz schwerverletzt

Eine 49-Jährige erlitt am Mittwoch schwere Verletzungen, als sie mit ihrem Fahrrad in Lauffen stürzte. Die Frau befuhr gegen 11 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann die Stuttgarter Straße in Richtung Bundesstraße 27. Kurz vor der Einmündung zur Brückenstraße wollte sie vom Fahrbahnbereich auf einen erhöhten Gehweg fahren und kam dabei zu Fall. Sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Damenrad entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

Heilbronn: Einsatz wegen Deko-Waffe

Zu einem Einsatz von mehreren Streifenwagenbesatzungen kam es am Donnerstagmorgen in Heilbronn. Nachdem ein Mann gegen 10 Uhr eine angebliche Handgranate in einem Geschäft in der Silcherstraße vorzeigte, begab er sich in seine Wohnung in der Nähe. Daraufhin wurde das Gebäude umstellt und die Straße teilweise gesperrt. Der 73-Jährige konnte wenig später angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er sich um einen Dekorationsgegenstand handelte, der vom Senior herausgegeben und sichergestellt wurde. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Abklärung konnten keine gefährlichen Gegenstände bei dem Mann aufgefunden werden.

