Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 28.04.2023 bis 01.05.2023

Hildesheim (ots)

(sud)Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

In dem Zeitraum von Dienstag (25.04.2023), gegen 15 Uhr, bis Donnerstag (27.04.2023), gegen 12 Uhr, ist es in der Industriestraße in Elze zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein(e) bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer/in touchierte beim Vorbeifahren einen Zaun der dort ansässigen Metallfirma, an dem dadurch ein Schaden entstanden ist. Anschließend entfernte er/sie sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0506893030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Radfahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Am Samstag (29.04.2023), gegen 22:10 Uhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Elze einen unter Betäubungsmittel stehenden Radfahrer. Der 20-Jährige war von Sehlde in Richtung Mehle unterwegs, als er den Beamten durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Im Rahmen der Verkehrskontrolle räumte der Mann ein, wenige Minuten vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Katze aus leerstehendem Einfamilienhaus gerettet

Am Sonntagvormittag (30.04.2023) meldete ein Mann der Polizei, dass seine Katze vor zwei Tagen auf unbekannte Weise in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Elze gelangt sei und seitdem aus diesem nicht mehr eigenständig herausfinde. Mittels einer von der hinzugezogenen Freiwilligen Feuerwehr durchgeführten Türöffnung konnte sich Zugang zum leerstehenden Mehrfamilienhaus verschafft und die erschöpfte Katze aus diesem gerettet werden.

