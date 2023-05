Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Brand einer 10m Dornenhecke

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (lin) - Am Sonntagabend, den 30.04.23, wird der Berufsfeuerwehr Hildesheim gegen 18:11 Uhr ein Brand eines Gebüsches am Parkplatz der Herman-Nohl-Schule in der Münchewiese gemeldet. Nach der Brandbekämpfung stellt die Polizei eine auf ca. 10 Meter Länge beschädigte Dornenbuschhecke fest. Es bestand zu keiner Zeit die Gefahr, dass sich der Brand hätte auf Gebäude ausbreiten können. Die Brandursache ist noch nicht gänzlich geklärt, aber vermutlich haben die Flammen sich von einer an der Hecke angrenzenden Sitzbank in Richtung Hecke ausgebreitet. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um fahrlässige Brandstiftung handeln könnte. Wer Hinweise zur möglichen Ursache oder Verursachern des Brandes geben kann, wird gebeten, die Polizei Hildesheim unter 05121-9390 zu kontaktieren.

