Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - betrunkener Fahrer nach Unfall durch Zeugen gestellt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (lin) - Am Sonntagabend, den 30.04.23, befährt gegen 19:45 Uhr ein Transporter der Marke Ford die Bundesstraße 6 aus Achtum kommende in Richtung Hildesheim. An der Kreuzung zur Louise-Cooper-Straße übersieht er einen dort vor Rotlicht wartenden Skoda Roomster und kollidiert mit dessen Heck. Der Skoda fährt zur Regulierung des Schadens an die Seite. Die beiden Insassen des Transporters passieren jedoch den Skoda und biegen in die Louise-Cooper-Str. ein, augenscheinlich um der Feststellung ihrer Beteiligung am Unfall zu entgehen. Ein die Kreuzung passierender Audi-Fahrer sieht, wie die Insassen des Skodas versuchen, Bilder von den Kennzeichen des Transporters zu machen und entschließt sich, dem Transporter zur folgen. Der Transporter muss feststellen, dass er sich in einer Sackgasse befindet und wendet. Nun kommt er dem Audi-Fahrer auf Kollisionskurs entgegen. Der Audi-Fahrer reagiert schnell und kann durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Unmittelbar im Anschluss der Begegnung mit dem Audi streift der Transporter einen im Seitenraum der Louise-Cooper-Str. geparkten Opel Agila. Anschließend setzt er seine Flucht über die Goslarsche Landstr. fort und biegt auf das Gelände des Helios Klinikums ein. Dort verlassen die beiden Insassen den Transporter und wollen sich vom Fahrzeug entfernen. Der Audi-Fahrer hat die Verfolgung fortgesetzt und kann die beiden Insassen auf dem Parkplatz des Helios Krankenhauses stellen. Die alarmierte Polizei trifft kurz darauf auf dem Parkplatz ein und stellen bei dem 19-jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,37 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme wird durchgeführt. Die 23 & 55 Jahre alten, weiblichen Insassen des Skodas aus dem Bereich Lamspringe erleiden durch den Unfall leichte Verletzungen in Form von HWS-Syndromen. Der Schaden am Skoda wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Der Schaden des im Seitenraum gestreiften Opel beläuft sich auf ca. 4000 EUR und der Schaden am Transporter auf vermutlich 6000 EUR. Den betrunkenen Unfallfahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit, Unfallflucht und fahrlässige Körperverletzung. Die Fahrerlaubnis ist ihm abgenommen und jegliche Nutzung von Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell