Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugen gesucht Versuchter Fahrraddiebstahl in der Turnierstraße

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 21.04.2023, auf Samstag, 22.04.2023, sind gegen 02 Uhr morgens zwei männliche, bislang unbekannte Täter in die Tiefgarage in einem Mehrfamilienhaus in der Turnierstraße eingebrochen, um ein E-Bike zu stehlen. Als die Täter bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ließen sie das Fahrrad zurück und ergriffen die Flucht in Richtung Ost-West-Umfahrung. Die Täter werden südländisch aussehend und in schwarzer Engelbert-Strauss-Kleidung beschrieben. Einer der Täter trug eine schwarze Mütze.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell