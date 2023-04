Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Hausfriedensbruch Sachbeschädigung im Angelverein

Heidesheim (ots)

In der Nacht von Gründonnertag auf Karfreitag haben sich Unbekannte Zugang zum Geländes eines Angelportvereins in Heidesheim verschafft. Augenscheinlich wurde dort widerrechtlich gefeiert. Das vor Ort gelagerte Brennholz wurde verbrannt und einiges an Unrat zurückgelassen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell