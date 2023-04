Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen zwischen Wackernheim und Heidesheim

Ingelheim (ots)

Am heutigen Tag befuhr gegen 15:15 Uhr eine 55-jährige aus Ingelheim am Rhein mit ihrem Fiat die K18 aus Richtung Wackernheim kommend in Richtung Heidesheim. Kurz nach einem Aussiedlerhof geriet die Fahrerin aus unbekannter Ursache im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden SEAT Ibiza. Durch die Kollision wurden beide Fahrerinnen verletzt, wobei die 61-jährige Fahrerin des SEAT durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Beide beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. An der Verkehrsunfallaufnahme waren neben der Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell