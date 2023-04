Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Ingelheim (ots)

Bereits am Freitag, 31.03.2023 kam es im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 21:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße in Ingelheim am Rhein. Dabei hebelte unbekannter Täter ein Fenster der Wohnung auf und entwendete diverse persönliche Gegenstände des Wohnungsinhabers.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell