POL-PIING: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ingelheim (ots) - Am Mittwoch, den 29.03.2023 kam es gegen 17:00 Uhr in der Dörrwies in Ingelheim am Rhein zu einem Raub zum Nachteil eines 14- und 15-Jährigen Jungen. Nach bisherigen Erkenntnissen liefen die Jungen zu Fuß vom Edeka Markt in der Neuen Mitte durch das angrenzende Wohngebiet. Bereits seit dem Edeka Markt folgten ihnen eine Personengruppe mit ca.5-6 ...

