POL-PIING: Nachbarschaftsstreit löst Polizeieinsatz aus

Ingelheim (ots) - Am Freitag, den 24.03.2023 kam es zwischen 19:30 Uhr bis ca. 23:00 Uhr in der Mainzer Straße in Ingelheim OT Heidesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug ein geparkter weißer Dacia im Heckbereich beschädigt. An der Unfallörtlichkeit konnten Trümmerteile des Verursacherfahrzeuges festgestellt werden. Der Fahrer ist bislang unbekannt, ebenso die ...

mehr