Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruchsdiebstahl in die Werkstatt der "Rheinhessischen" - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 10.03.23 ca. 13:30Uhr auf Dienstag, den 13.03.2023 06:55Uhr gelangen bislang unbekannte Täter in die Werkstatt der Fa. "Rheinhessische Energie-und Wasserversorgungs-GmbH" in der Binger Straße in Ingelheim am Rhein. Die Täter durchwühlten die Werkstatt und entwendeten zwei Firmenjacken. Zudem werden zwei Türen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell