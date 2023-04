Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Sachbeschädigungen an Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

ALFELD (vos). In der Nacht von Samstag, 29.04.2023, auf Sonntag, 30.04.2023, kam es in der Robert-Linnarz-Straße zu Sachbeschädigungen an wenigstens zwei Pkw. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils beide Außenspiegel beschädigt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

