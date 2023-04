Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW-Brand in der Bismarckstraße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (mau) - Am Sonntagnachmittag geriet in der Bismarckstraße in Hildesheim ein geparkter PKW in Brand.

Der Eigentümer hatte zuvor eine Fahrt im Stadtgebiet absolviert und seinen PKW am Straßenrand abgestellt. Alles war wie immer. Kurz darauf hörte er Feuerwehrsirenen und fand seinen 13 Jahre alten Nissan Qashqai in Flammen auf.

Ein anderer PKW-Fahrer hatte auf seinem Weg zum Berliner Kreisel im Vorbeifahren bemerkt, dass vom geparkten PKW Dampf aufstieg und wendete anschließend im Kreisverkehr, um nochmal Nachschau zu halten. Wenige Augenblicke später fand er den PKW im Bereich des Motorraumes brennend vor und alarmierte die Feuerwehr, die gegen 15:20 Uhr zum Einsatzort ausrückte.

Aufgrund der örtlichen Nähe konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden und eine Schadensausbreitung auf andere PKW oder Wohngebäude unterbunden werden. Auch Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Der im Frontbereich nahezu vollständig ausgebrannte PKW wurde in der Folge abgeschleppt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Ein endgültiges Ergebnis steht noch aus. Hinweise auf strafbares Verhalten haben sich mit jetzigem Stand aber nicht ergeben.

Der Brandort wurde für die Durchführung der Löscharbeiten und die polizeilichen Ermittlungen für ca. 1 Stunde gesperrt.

