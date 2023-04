POL-HI: Autofahrer führt Schreckschusswaffe im Kofferraum mit

Hildesheim (ots) - Alfeld OT Föhrste (be) Vermutlich in der Nacht von Freitag, 28.04.2023 auf Samstag, 29.04.2023 kam es in Alfeld OT Föhrste im Bereich Unter der Bahn in Höhe der Bahnüberführung zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße Unter der Bahn aus Richtung Föhrste kommend in Richtung Wispenstein, als er in einer Rechtskurve vermutlich die Kontrolle über sein ...

mehr