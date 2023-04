Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schwer, zu hoch, Fahrer unter Drogen - Viele Verstöße bei Kontrolle auf der Autobahn

Wörrstadt (ots)

Mehr als die Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge und /oder deren Fahrer wurden am Montagvormittag bei einer gemeinsamen Kontrolle der Verkehrsdirektion Mainz, der Polizeidirektionen Mainz, Worms und Bad Kreuznach sowie Studenten der Hochschule der Polizei auf dem Rastplatz Menhir der A 61 beanstandet. Im Mittelpunkt der Kontrolle stand die Heranführung der Studenten an die Arbeit der spezialisierten Verkehrsüberwachung im Bereich LKW und Fahndung auf der Autobahn. Bei 18 von 32 kontrollierten PKW, LKW und Bussen wurden unter anderem Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, die zulässigen Abmessungen oder Fahrzeugmängel festgestellt. Vier Fahrer standen unter dem Einfluss von Drogen, sie durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Drei weitere Fahrzeuge mussten ebenfalls stehen bleiben: Ein Kleintransporter war deutlich überladen, ein Sattelzug war zu hoch und eine Zugmaschine wies eine defekte Ad-Blue-Anlage auf. Aktuell wird geprüft, ob eine vorsätzliche Manipulation vorliegt. Auch in der Zukunft werden gezielte Kontrollen auf den rheinland-pfälzischen Autobahnen durchgeführt.

