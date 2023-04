Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach einer Nötigung im Straßenverkehr, A60 in Fahrtrichtung Darmstadt.

Wörrstadt (ots)

Am 13.04.2023 kam es gegen 20:13 Uhr, auf der A 60 in Fahrtrichtung Darmstadt zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West, zu einer wechselseitigen Nötigung im Straßenverkehr. Daran beteiligt waren ein dunkler Audi A3 Sportback mit Bad-Kreuznacher Kennung und ein dunkler Opel Astra mit Paderborner Kennung. Im Zuge dieses Nötigungsgeschehens von Ausbremsen bis hin zum Abdrängen, könnten auch noch weitere Verkehrsteilnehmende in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06132 950-0 oder Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de zu melden.

