Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger flüchtet mit Drogen in der Tasche vor der Polizei

Hagen-Eckesey (ots)

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle zur Überwachung von Reiserückkehrern im Bereich der Eckeseyer Straße am Samstagvormittag (06.08.2022) fiel den Beamten ein penetrant nach Drogen riechender Fußgänger auf. Der 29-jährige Wittener wurde daraufhin angesprochen und aufgefordert stehen zu bleiben. Dieser Aufforderung kam er allerdings nicht nach und rannte los. Die beiden Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Ein weiterer Beamter schnitt dem Flüchtenden mit einem Streifenwagen den Weg ab. Gemeinsam gelang es den 29-Jährigen festzuhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnte in dessen Tasche Cannabis festgestellt werden. Dieses stellten die Polizisten sicher. Zudem zeigten sie den Wittener wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes an. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (sch)

