Polizei Hagen

POL-HA: 21-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Haspe schwer verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Ein 21-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntagabend (07.08.2022) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Wetteraner war, gegen 20.00 Uhr, mit seiner Yamaha aus Richtung Gevelsberg kommend auf der Enneper Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem grauen VW in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe eines Schnellrestaurants wollte der Autofahrer nach links in eine Einfahrt abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei den Motorradfahrer im Gegenverkehr. Dieser leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 21-Jährige über das Auto geschleudert und landete hinter diesem auf der Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde er lebensbedrohlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der 44-Jährige Autofahrer verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Enneper Straße nur einspurig befahrbar. Zur Beweissicherung stellten die Polizeibeamten sowohl das Motorrad als auch den grauen VW sicher. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache. (sen)

