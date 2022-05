Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer stößt 67-Jährigen zu Boden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Radfahrer ist am Montagmittag (16.05.2022) auf der Wilhelmsbrücke mit einem 67 Jahre alten Fußgänger in Streit geraten und soll diesen im Anschluss zu Boden gestoßen haben. Der 67 Jahre alte Passant war gegen 11.30 Uhr auf dem Gehweg der Wilhelmsbrücke in Richtung Badstraße unterwegs, als ihm dort ein Radfahrer entgegenkam. Der 67-Jährige machte den unbekannten Mann mit ausgestrecktem Arm auf den danebenliegenden Radweg aufmerksam. Der Radfahrer soll daraufhin langsam gegen den Arm des Mannes gefahren sein und ihn mit seinem Oberkörper weggedrückt haben. Im Anschluss soll er abgestiegen sein, den Fußgänger mehrfach weggestoßen haben, sodass dieser in der Folge zu Boden stürzte und leichte Verletzungen davontrug. Anschließend fuhr der Radfahrer in Richtung Brückenstraße davon. Der Unbekannte soll 170 Zentimeter groß, etwa 65 bis 70 Jahre alt sein und eine stämmige Figur haben. Er trug einen blauen Helm, Fahrradkleidung und soll mit schwäbischem Dialekt gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

