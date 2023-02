BPOLI EBB: Gesuchter Schleuser in Untersuchungshaft

Bischofswerda / Bautzen (ots) - Weil ein Kumpel die fällige Geldstrafe in Höhe 1640,00 EUR bei einer Polizeidienststelle in Berlin bezahlte, entging ein 45-jähriger Russe einer 150-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Der Mann wurde wegen des Einschleusens von Ausländern durch das Amtsgericht Frankfurt/Oder im Jahr 2019 verurteilt. Bei einer Kontrolle in Uhyst a.T. am 2. Februar 2023 gegen 03:38 Uhr stellten Bundespolizisten den offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft ...

mehr