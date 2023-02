POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Versuchtes Tötungsdelikt in Delmenhorst +++ Zeuge gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 22.Februar 2023, in ein Einfamilienhaus im Stedinger Weg in Dötlingen eingebrochen. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr verschafften sie sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Innere des Wohnhauses. Hier entwendeten sie Schmuck. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich ...

