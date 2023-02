Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 22.Februar 2023, in ein Einfamilienhaus im Stedinger Weg in Dötlingen eingebrochen.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr verschafften sie sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Innere des Wohnhauses. Hier entwendeten sie Schmuck.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der 04431/ 9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell