POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Baum fällt auf Oberleitung in Berne +++ Eine Person leicht verletzt +++ Sperrung der Bahnstrecke

Delmenhorst (ots) - In regionalen Facebook-Gruppen in Brake werden derzeit Mitteilungen veröffentlicht bzw. geteilt, wonach (Schul-) Kinder aus einem Auto heraus angesprochen werden. Vorweg: Wir nehmen die Hinweise und Meldungen aus der Bevölkerung gerade bei so einem sensiblen Thema ernst und gehen diesen ...

mehr