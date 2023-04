Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Ricarda-Huch-Straße (Sti). In dem Zeitraum vom 26.04.23 bis zum 30.04.23 ist es in der Ricarda-Huch-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich während der Abwesenheit der Eigentümer Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft, indem sie eine Scheibe eingeschlagen haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, in Verbindung setzen.

