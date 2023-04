POL-PDPS: Versuchter Wohnwagendiebstahl

Polizei Pirmasens (ots) - In der Nacht vom 09.04.2023 zum 10.04.2023 fand in Pirmasens-Gersbach in der Mehrzweckhalle in der Kindergartenstraße eine Technoparty mit ca. 1200 Besuchern statt. Über die Veranstaltung verteilt gab es mehrere Einsätze für Polizei und Rettungs-dienst. Anlass hierfür waren überwiegend erheblich betrunkene Partygäste und Streitigkeiten untereinander. Zu strafrechtlich relevanten ...

mehr