POL-PDPS: Pirmasens-Winzeln - Durchfahrtsverbot kontrolliert

Ludwigswinkel (ots) - In der Nacht von Freitag, den 07.04.2023, auf Samstag, den 08.04.2023, zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Roller in Ludwigswinkel in der Wasgaustraße. Das Fahrzeug stand auf der Straße vor dem Anwesen der Geschädigten. Bei dem Roller handelt es sich um ein 50ccm Kleinkraftrad der Marke GT-Union. Dieser dürfte einen Marktwert von ca. 1500 Euro haben./pidn Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Pirmasens ...

