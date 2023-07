Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Diesel aus Bagger gestohlen

Unbekannte zapften in der Nacht auf Donnerstag rund 200 Liter Diesel aus einem Radbagger nahe der Landesstraße 2248 bei Bad Mergentheim. Die Täter öffneten zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag den Tank und stahlen den Kraftstoff im Wert von rund 300 Euro aus dem Fahrzeug, das auf einem Baustellengelände abgestellt war. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim:

Creglingen: Feuer auf Campingplatz

Aus bisher unbekannter Ursache geriet das Vordach eines Sanitätshauses auf dem Campingplatz in Creglingen-Münster in Brand. Hierbei brannte am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr eine Fläche von rund 3 auf 3 Meter und es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass niemand verletzt wurde.

