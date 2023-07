POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Neuenstein: In Getränkemarkt eingebrochen Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt in einen Getränkemarkt in Neuenstein-Kirchensall. Der Täter hebelte eine Tür zum Gebäude in der Schulstraße auf und entwendete zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch und 9 Uhr am Donnerstag ...

