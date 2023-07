Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Meldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einer Pressemitteilung aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Gebäudebrand einer Firma im Industriegebiet

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gg. 20:00 Uhr das Gebäude einer Firma im Gewerbegebiet "Im Brühl" in Lauffen am Neckar in Brand. Die Firma stellt E-Fahrzeuge her. Das Gebäude brannte restlos nieder. Die Rauchwolke, die durch den Brand entstand, war so groß, dass sie weit außerhalb des Brandortes zu sehen war. Sie wurde durch den Wind bis ins Hohenlohische geweht. Die Bevölkerung wurde mittels Nina-App gewarnt. Messungen der Feuerwehr ergaben keinerlei Schadstoffemission. Die Löscharbeiten sind momentan noch im Gange. Nach ersten Schätzungen wird von einer Schadenshöhe von mind. 2 Mio Euro ausgegangen. Personenschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit einer Personalstärke von 160 Personen und 45 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Brandursache kann bislang keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen der Polizei Heilbronn sind im Gange.

Carl von Berg, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell