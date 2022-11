POL-NB: Kontrolle eines LKW-Fahrers ohne Fahrerlaubnis

Wesenberg (ots) - Am 25.11.2022 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr ist es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Ferienhaus in Wesenberg, am Drewesensee gekommen, bei welchem ein Schaden von ca. 1.300 Euro entstanden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter u. a. Bargeld im dreistelligen Bereich ...

