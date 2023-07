Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Vorläufige Festnahme nach Kabeldiebstahl

Fahndung nach Mittätern dauert an

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende geriet ein Gelände in der Heidelberger Landstraße mehrfach in das Visier Krimineller. Bereits in der Nacht zum Samstag (21.7.) versuchten Unbekannte diverse Kabel zu entwenden. Hierbei entstanden Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Auch am späten Sonntagabend (23.7.) wurde das Gebäude von Kriminellen aufgesucht. Gegen 22 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten mehrere Personen auf dem Gelände, die sich verdächtig verhalten würden. Sofort begaben sich Polizeistreifen zum Einsatzort. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte durch den Einsatz eines Polizeidiensthundes ein flüchtiger 31 Jahre alter Tatverdächtiger in einem nahegelegenen Gebüsch erschnüffelt werden. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausgestellt hat, wurden ebenfalls mehrere Meter Kupferkabel zum Abtransport bereit gelegt und teilweise entwendet. Die Fahndung nach weiteren Mittätern dauert derzeit noch an. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss ebenfalls geprüft werden.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittlerinnen und Ermittler: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zu den flüchtigen Personen geben? Diese sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

