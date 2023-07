Reichelsheim (ots) - Am Sonntag (23.7.) befand sich eine 36 Jahre alte Frau alleine auf dem Nachhauseweg. Hierbei stieg sie gegen etwa 2.45 Uhr an einer Bushaltestelle im Bereich der Volksbank (Bahnhofstraße) aus und lief anschließend zu Fuß in Richtung Heidelberger Straße. Hier bemerkte sie einen Mann, der sich hinter ihr befand und ihr ebenfalls zu Fuß folgte. An der nächsten Bushaltestelle "Heidelberger Straße" ...

