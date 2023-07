Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Brand auf Firmengelände ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Groß-Umstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (22.7.), kurz vor 4 Uhr, meldeten mehrere Bürgerinnen und Bürger per Notruf einen Brand in der Hans-Böckler-Straße. Sofort begaben sich Streifen der Polizeistation Dieburg zum Einsatzort. Wie sich herausstellte, kam es zu einem Brand auf einem dortigen Firmengelände. Neben der Werksfeuerwehr waren auch andere Wehren aus Groß-Umstadt und Richen im Einsatz. Ersten Hinweisen zufolge soll ein technischer Defekt an einer Filteranlage das Feuer verursacht haben. Wie hoch der Schaden genau ist, muss noch ermittelt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine Gefahr für Dritte bestand zu keiner Zeit.

