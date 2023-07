POL-FR: Bad Bellingen: Mit fast 2,5 Promille auf Autobahn A 5 unterwegs

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 16.07.2023, kurz nach 06.00 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Pedelec-Fahrer auf, welcher in Schlangenlinienfahrt in der Alte Straße unterwegs war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 1,8 Promille. Im Krankenhaus erfolgte bei dem 25-jährigen Pedelec-Fahrer eine Blutentnahme. Medienrückfragen bitte an: Thomas ...

