Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf Schwimmbadparkplatz

Schweich (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 09.06.2023, gegen 14:15 Uhr, soll es auf dem Parkplatz des Schwimmbads in Schweich zu einer leichten Kollision zwischen einem schwarzem VW Touran und einem Fußgänger gekommen sein. Da der Vorgang durch die Beteiligten unterschiedlich dargestellt wird, werden Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell