POL-PDTR: Presse-Erstmittteilung über schweren Verkehrsunfall auf der B 51, LKW stürzt um und versperrt alle Fahrbahnen

Hermeskeil (ots) - Am Freitag, 09.06.2023, im Zeitraum von 01:25 und 01:35 Uhr, kam es in der Straße Zum Bauernwald, 54413 Gusenburg, zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte Täter flüchteten rückseitig, aus dem zuvor angegangenen Objekt, in Richtung Kreuzstraße. Wenn jemand zur o.a. Zeit im Bereich Zum Bauernwald, Kreuzstraße und Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, welche zur ...

