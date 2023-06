POL-PDTR: Diebstahl des Ortsschildes von Veitsrodt

Hermeskeil (ots) - An Fronleichnam, 08. Juni 2023, kam es während der Prozession zu einem Vorfall. Ein schwarzer BMW wurde um eine Absperrung entgegen der Fahrtrichtung geführt und geriet anschließend in die Prozession. Möglicherweise wurden Gläubige gefährdet oder genötigt, dem Fahrzeug auszuweichen. Wer sich gefährdet oder genötigt gefühlt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Hermeskeil (06503 / 91510) in ...

