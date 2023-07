POL-FR: Emmendingen: Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Unbekannte entwendeten am Freitag, 14.07.2023 zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr ein Stromerzeugeraggregat der Marke Endress ESE 2000 silent in der Farbe Rot. Das Aggregat war mit einer Kette an einem Container in der Rathausstraße, beim Ortseingang Häg-Ehrsberg aus Richtung Mambach kommend, befestigt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1500 ...

