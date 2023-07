Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häg-Ehrsberg/ Häg: Stromerzeugeraggregat entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten am Freitag, 14.07.2023 zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr ein Stromerzeugeraggregat der Marke Endress ESE 2000 silent in der Farbe Rot. Das Aggregat war mit einer Kette an einem Container in der Rathausstraße, beim Ortseingang Häg-Ehrsberg aus Richtung Mambach kommend, befestigt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

