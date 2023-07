Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wembach: Motorrad fährt Böschung hinunter

Freiburg (ots)

Zusammen mit ihrer Sozia befuhr am Freitag, 14.07.2023 gegen 20.20 Uhr eine 23 Jahre alte Frau auf ihrem Motorrad den Verbindungsweg von Fröhnd kommend in Richtung Wembach. Im Bereich der Maienbühlstraße versuchte die 23-Jährige ihr Krad zu wenden. Dabei beschleunigte sie zu stark, sodass das Krad durch einen Busch die Böschung in Richtung Wiese runter stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich die ebenfalls 23-jährige Sozia leicht. Die Krad-Fahrerin blieb unverletzt. An ihrer Maschine entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Neben dem Rettungsdienst war zur Unterstützung die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort.

