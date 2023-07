Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Sturmtief ,,Poly'' sorgt für einsatzreichen Tag im Gemeindegebiet Schiffdorf

Schiffdorf

Am Mittwoch, den 05. Juli 2023, erreichte das Sturmtief ,,Poly'' den norddeutschen Raum und sorgte vielerorts für kleine bis große Sturmschäden in Form von umgestürzten Bäumen oder anderen Beschädigungen. So blieb auch die Gemeinde Schiffdorf nicht ausgelassen und so mussten mehrere Einsätze im gesamten Gemeindegebiet abgearbeitet werden.

Innerhalb der Gemeinde Schiffdorf wurden so ab ca. 13:30 Uhr, bis in die frühen Abendstunden, 18 sturmbedingte Einsätze abgearbeitet. In den meisten Fällen handelten es sich bei den Einsätzen, um Bäume, die auf die Straße gestürzt sind und so Verkehrswege blockierten. In der Ortschaft Spaden stürzte ein Baum, an einer Böschung, so unglücklich, dass hier die Drehleiter aus Langen zusätzlich angefordert werden musste, um in großer Höhe den Baum abzutragen und so mögliche Gefahren auszuschließen.

Neben der Ortsfeuerwehr Spaden, waren auch die Feuerwehren aus Schiffdorf, Wehdel und Sellstedt im Einsatz. Während die Sellstedter Kameradinnen und Kameraden auf eine Bahnstrecke Bäume entfernen mussten, rückten die Kameradinnen und Kameraden aus Schiffdorf ebenfalls zu umgestürzten Bäumen und einem großen Ast auf einem Gebäude aus. Die Ortsfeuerwehr Wehdel wurde bei ihren Sturmeinsätzen vor besondere Situationen gestellt. Ein Baum wurde auf ca. acht Meter Höhe gespalten und drohte auf ein umliegendes Wohnhaus zu stürzen. Hier wurde durch einen örtlichen Landwirt unterstützt.

