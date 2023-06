Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Automatische Brandmeldeanlage sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

Am Sonntag, den 18. Juni 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel um 15 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einer Tagespflege-Einrichtung löste die automatische Brandmeldeanlage aus, weshalb umgehend die Feuerwehr alarmiert wurde. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte konnte schnelle Entwarnung gegeben werden. Lediglich Kochdunst, in einer einzelnen Wohnung, gab Anlass für die Auslösung der Brandmeldeanlage. Nach einer kurzen Belüftung der Wohnung konnten alle Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell