Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr Wehdel unterstützt Rettungsdienst bei Patientenrettung

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Wehdel (ots)

In den Dienstagvormittagsstunden, des 05. Juli 20223, wurde die Ortsfeuerwehr Wehdel um 09:46 Uhr nach Wehdel in den Eichelhäherweg alarmiert. Angefordert wurde die Feuerwehr durch den Rettungsdienst welcher Unterstützung, in Form einer Tragehilfe, benötigte. Nach einer guten dreiviertel Stunde konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell